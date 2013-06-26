中国股市：沪综指收盘微跌0.4%，市场对流动性及基本面走向仍有疑虑

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透上海6月26日 - 中国股市沪综指周三收市微跌，创业板反弹幅度较大。分析师指出，在中国央行发出维稳市场表态后,市场对流动性最恐慌的时刻已经过去，但料不复之前宽松水平，而后期金融机构及基本面是否会有更多冲击波反应，尚有诸多不确定性，因此股市近期料维持偏弱震荡。
沪综指 收报1,951.495点，跌8.013点，或0.41%；上海A股今日成交额为807亿元人民币,昨日为1,044亿元。
“昨天央行又发文了，不过今天大盘的反应显示市场对资金面仍有疑虑，需要等待更多信号，资金也多规避周期股，趋向成长股等板块，创业板反弹幅度较大。”国都证券分析师肖世俊认为。
他并认为，创业板今日虽表现强劲，但由于相对估值较高，因此料反弹不会持续太久。
深市创业板综指 今收涨5.193%，上证180金融指数 今收跌1.22%。
针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行声明称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。［ID:nL3T0F12F2］
沪深300指数 微升0.13%，报2,168.297点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,122.6点，涨0.08%，成交928,808手。(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。