中国股市：沪综指收盘微跌0.4%，市场对流动性及基本面走向仍有疑虑

路透上海6月26日 - 中国股市沪综指周三收市微跌，创业板反弹幅度较大。分析师指出，在中国央行发出维稳市场表态后,市场对流动性最恐慌的时刻已经过去，但料不复之前宽松水平，而后期金融机构及基本面是否会有更多冲击波反应，尚有诸多不确定性，因此股市近期料维持偏弱震荡。

沪综指 收报1,951.495点，跌8.013点，或0.41%；上海A股今日成交额为807亿元人民币,昨日为1,044亿元。

“昨天央行又发文了，不过今天大盘的反应显示市场对资金面仍有疑虑，需要等待更多信号，资金也多规避周期股，趋向成长股等板块，创业板反弹幅度较大。”国都证券分析师肖世俊认为。

他并认为，创业板今日虽表现强劲，但由于相对估值较高，因此料反弹不会持续太久。

深市创业板综指 今收涨5.193%，上证180金融指数 今收跌1.22%。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行声明称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。［ID:nL3T0F12F2］