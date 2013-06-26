美国金融：参议员提出议案，要求取消房利美和房贷美

路透华盛顿6月25日 - 美国两党的一些参议员周二提出议案，要求取消房利美 和房贷美 ，取而代之成立一个针对抵押贷款支持证券(MBS)的政府再保险机构，在危机时期支撑民间资本。

美国政府2008年为避免房利美和房贷美破产，将之接管，在两房身上总计花费了1,875亿美元。两房目前实现创纪录的获利。他们通过为抵押贷款本金和利息提供担保，向贷款机构收取费用。

这份议案由以田纳西州共和党议员Bob Corker和维吉尼亚州民主党议员Mark Warner为首的议员发起，提议在五年内关闭房利美和房贷美。该议案规定只有在民间债权人已经承担大额损失后，政府再保险机构才会介入进来。

“这将减轻联邦政府对楼市的介入程度，并关闭房利美和房贷美，”Corker在记者会上说。“同时又能让房屋融资业保持流动性。”

这份议案的提出是为了推动对如何改革美国抵押贷款金融体系的辩论。

为了创立新模式，该议案要求民间实体从银行购买抵押贷款，并将之打包成证券出售给投资者。如果抵押贷款出现违约，必须先由这些民间实体吸收那些MBS下本金损失的10%。

名为联邦抵押贷款保险公司的新担保机构将取代房利美和房贷美。

该机构将收取费用，专门用于营运成本支出和维持一项灾难基金。并将继续努力建立一个共同的证券化平台，帮助较小的贷款机构发行证券。(完)