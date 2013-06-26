《Russell专栏》LME与港交所计划抢占中国金属市场，可能没那么容易

**与上海竞争**

还有一个问题是，中国当局是否乐意让港交所在内地大宗商品交易市场立足。

香港常常以通往中国的大门自称，不仅因其地理位置接近，而且具有西方式的资本主义和法制。

不过，中国也极有可能在放松资本控制的时候，把上海作为主要的金融中心。

虽然LME Week Asia活动吸引到了大连商品交易所和郑州商品交易所的嘉宾讲话，但上海期货交易所却因缺席而显得突出。

上海期交所现已提供金属合约，也有仓库，并且做好了充分布局，以期一旦中国向所有外来者开放交易，能够在全球金属市场中分得一杯羹。

中国金属市场是否有空间，以容纳不只一个指标定价和交易平台呢？

有这种可能性。不过，若上海期交所也来争夺市场并得到北京当局默许的话，港交所就更难成功了。

港交所的主要优势是能够借助LME的现有平台和声誉。

但要在亚洲复制这种成功难度很大。虽然香港是金融中心，但大宗商品交易普遍集中在新加坡。

交易所的地理位置不是主要问题。说服交易群体转移业务才是重大挑战。

港交所行政总裁李小加周二出席LME Week Asia的晚宴时，身着足球条纹服装，并戴着贝克汉姆模样的面具。

他表示，在去年以22亿美元收购LME后，他买不起这位全球知名足球运动员。