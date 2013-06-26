《Russell专栏》LME与港交所计划抢占中国金属市场，可能没那么容易

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
**与上海竞争**
还有一个问题是，中国当局是否乐意让港交所在内地大宗商品交易市场立足。
香港常常以通往中国的大门自称，不仅因其地理位置接近，而且具有西方式的资本主义和法制。
不过，中国也极有可能在放松资本控制的时候，把上海作为主要的金融中心。
虽然LME Week Asia活动吸引到了大连商品交易所和郑州商品交易所的嘉宾讲话，但上海期货交易所却因缺席而显得突出。
上海期交所现已提供金属合约，也有仓库，并且做好了充分布局，以期一旦中国向所有外来者开放交易，能够在全球金属市场中分得一杯羹。
中国金属市场是否有空间，以容纳不只一个指标定价和交易平台呢？
有这种可能性。不过，若上海期交所也来争夺市场并得到北京当局默许的话，港交所就更难成功了。
港交所的主要优势是能够借助LME的现有平台和声誉。
但要在亚洲复制这种成功难度很大。虽然香港是金融中心，但大宗商品交易普遍集中在新加坡。
交易所的地理位置不是主要问题。说服交易群体转移业务才是重大挑战。
港交所行政总裁李小加周二出席LME Week Asia的晚宴时，身着足球条纹服装，并戴着贝克汉姆模样的面具。
他表示，在去年以22亿美元收购LME后，他买不起这位全球知名足球运动员。
李小加虽把自己扮成贝克汉姆，但他或许应该戴上汤姆克鲁斯的面具，因为其公司正试图做的事情，似乎更像是不可完成的任务，而不是踢一场足球赛。(完) (编译 张涛/王翔琼; 审校 孙茉莉/王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。