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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 15:48 BJT

国际油市：美国原油期货下跌1美元，至每桶94.32美元

路透6月26日 - 美国原油期货 下跌1美元，至每桶94.32美元。(完)

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