香港新股：上半年IPO集资额按年升28%，全球排名第四--德勤

路透香港6月26日 - 专业服务机构德勤（Deloitte）周三称，估计今年上半年香港首次公开发售（IPO）的集资额按年上升28%，全球排名第四，并预料下半年上市宗数和集资额均进一步增加。
根据德勤的估计，上半年香港有22宗IPO，集资395亿港元，较去年同期32只新股集资308亿港元上升28%，全球排名第四，紧随纽约、巴西及纳斯达克交易所之后。
德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴在记者会上称，上半年香港股市较为波动，主要受到美国可能退市、欧债问题以及中国经济增长放缓的影响，不过整体新股的上市市盈率高于10倍、主板股份首日平均回报率8%及定价等多个指标均有增长。
“估计香港全年将有65-75宗IPO，集资1,000-1,300亿港元，稳占全球五大位置。”他说，预期下半年美国退市阴影减退以及中国出台改革政策均有利股市气氛，使香港IPO活动更为活跃。
欧振兴并称，港交所 近期收购的伦敦金属交易所（LME），应可在促进人民计价的新股上市及国际企业来港上市方面担当重要角色，并提升香港的IPO领导地位。
未来环球IPO市场焦点落在中国电子商务巨头--阿里巴巴集团身上，一些人士称，是次IPO规模可能超过150亿美元，惟公司方面尚未正式确认IPO计划，也没有给出交易时间表。
欧振兴称，目前港股市盈率9倍，虽已见底，但相信要待市场气氛进一步好转，估值至少回升至12-13倍才能够吸引逾千亿港元的IPO。
至于中国大陆市场方面，新股发行改革向社会征求意见已在6月底完成，德勤预计，中国可能于8、9月重启IPO，而监管部门态度仍然审慎，可能每月发行量不超过10家。
欧振兴称，该行预测中国今年约有30-40只新股上市，集资共250-350亿元人民币，当中以中小板及创业板企业为主，主要为科技、传媒与电讯、生命科技及医疗保健行业。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)