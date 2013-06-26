韩国汇市：中国信贷忧虑限制韩元涨幅，公债上涨

尽管周二稍晚中国人民银行称将向有需要的金融机构提供流动性，但投资者依然担忧较紧的信贷状况将放缓中国经济成长。
“我想现在断言韩元跌势结束为时尚早，我们所见的很可能是修正走势，”当地一银行交易员称，“中国问题是个可控的风险因子，所以意义不是非常大，关键问题是外资卖出韩国股票的行为还要延续多久。”
不过另一交易员称，美元/韩元可能在近期试探1,135支撑位，其辩称韩国出口商抛售美元的规模将是决定未来韩元走势的关键因素。
韩国股市周三在震荡走势中小幅收高0.2%，回吐早盘因中国央行平抑流动性紧张表态而录得的多数升幅，此前外资持续抛售股票。
韩国公债价格延续涨势，因市场寄望当局将采取切实的措施来稳定市场利率。9月三年期公债期货 上涨0.17点至105.30。
五年期韩债收益率(殖利率) 收低7个基点，三年期韩债收益率 收低5个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,154.5 1,160.2
日圆/韩元 JPYKRW=R 11.8457/613 11.8814/9037
韩国公债期货 KTBc1* 105.30 105.13
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.25% 3.32%
三年期公债收益率 KRTSY3Y=KQ 2.97% 3.02%
韩国综合股价指数 .KS11 1,783.45 1,780.63
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 田建华; 审校 许娜)