此外,散户抛售中小盘股也损及人气。

“投资小盘股的主要是散户,但对冲基金也有投,因他们在追踪短期动能。当散户大举抛售时,对冲基金承受着流动性风险,并且不得不止损。”Bayview Asset Management资产组合Yasuo Sakuma说。

生物化学公司PeptiDream Inc 大跌28%,Takara Bio Inc 跌15%,Soiken Holdings Inc 重挫13%。

东证股价指数 下跌0.9%至1,069.28点。

市场人士表示,外国投资者和散户依旧担心中国的流动性状况。此前美联储有关计划削减刺激措施力度的表态,已让他们不太敢于投资风险资产。

东洋证券的资深策略师Hiroaki Hiwada说:“对于中国银行体系和经济的担忧仍然重压市场。”

中国央行网站刊登的题为“合理调节流动性,维护货币市场稳定”的新闻稿表示,为保持货币市场平稳运行,近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持,一些自身流动性充足的银行也开始发挥稳定器作用向市场融出资金,货币市场利率已回稳。

尽管如此,日经中国50指数 仍然下跌0.6%,对中国有曝险的个股也走弱,日立建机 下滑2.1%,Fanuc Corp 跌1.6%。

自5月23日触及五年半高位以来,日经指数已累计下挫逾19%,因担心中国经济放缓以及美联储撤出刺激措施。另一个原因是日本政府近来公布的增长策略令人失望。