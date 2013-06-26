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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 16:30 BJT

欧洲金融：ECB准备好必要时采取行动，但政府必须改革--总裁德拉吉

德拉吉向区内各国政府施加压力，希望批准改革措施来为支撑经济成长做出更多努力。

“这些措施包括减少新企业和年轻人的准入门槛，消除诸如复杂的税赋和劳动法等企业负担，以及扭曲的监管，”其称，“改革劳动市场也是很重要的。”

其还要求各国政府推进欧洲银行业联盟的计划。

“银行业联盟至关重要，可以确保我们重新整合金融市场方面取得永久性的进展，”德拉吉称，“其有两大必需组成部分，一是强力的单一监管机制，另一是强力的单一解决机制。”(完)

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