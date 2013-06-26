版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 26日 星期三 16:11 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因股市与日圆冲击收低，但保持在九个月低位上方

该合约盘中低见226.5日圆，勉强守在周二所及的九个月低点225.0日圆上方。

“市场试图上攻，但上方买盘稀少，基金似乎都没那么活络，”东京一经纪商称。“我认为市场没有太多下跌的空间。股市疲弱加上日圆走强，使期胶面对一些压力。”

TOCOM期胶市场正价差周三收窄，部分由于日本橡胶库存处于三个月低位。

上海期交所主力1月期胶合约 下跌280元人民币，收报每吨17,635元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤218.50美分，跌5.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐