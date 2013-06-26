亚洲橡胶：TOCOM期胶因股市与日圆冲击收低，但保持在九个月低位上方

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
该合约盘中低见226.5日圆，勉强守在周二所及的九个月低点225.0日圆上方。
“市场试图上攻，但上方买盘稀少，基金似乎都没那么活络，”东京一经纪商称。“我认为市场没有太多下跌的空间。股市疲弱加上日圆走强，使期胶面对一些压力。”
TOCOM期胶市场正价差周三收窄，部分由于日本橡胶库存处于三个月低位。
上海期交所主力1月期胶合约 下跌280元人民币，收报每吨17,635元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤218.50美分，跌5.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)