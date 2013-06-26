更新版-路透专访：八家外国央行参与离岸国债标售，因人民币国际化推进--交行

(新增更多细节)

路透香港6月26日 - 负责今年离岸国债独家发行、交存以及财务代理行的中国交通银行 周三表示，此次国债面向央行发售部份共吸引八家央行参与，较去年增加三家。反映出人民币国际化推进中，市场对人民币资产需求昇高。

交行环球金融市场部总经理张卫中接受路透电话专访指出，这次亚洲、非洲及南美洲均有央行参与。他并未给予其他细节。

“地区央行参与配售情况好于去年，无论从量和家数来说，国外央行对于配置人民币资产的兴趣正在增加，“张卫中说，＂这是人民币国际化推进的结果。＂

2013年首次离岸国债标售结果今日出炉，面向机构投资者发售的100亿元中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年国债则以3.95%定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。

另外面向央行发售的30亿元，则获得54.8亿元资金投标，投标倍数比为1.83。张卫中表示，去年共有五家外国央行参与总额20亿元国债标售。

“在发出投标公告以后，我们营销客户时发现各类型机构都有，长端则以香港、台湾保险、资产管理公司为主，也有新加坡地区银行参与。”他称。

根据金管局资料，此次面向机构投资人标售的100亿元国债共吸引226.855亿元资金追逐，投标倍数2.27，其中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年期债则以3.95%定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。

张卫中认为，这次国债投标的15年期及以下期限中标利率处二级市场买卖价利率中间。今天市场较波动下，投标结果按二级市场利率随行上升，但国债为债信优良的投资工具，相信在资金短暂纷扰结束，国债长期投资价值将展现。

此次标售外，另100亿元将于下半年发行，张卫中从一个市场从业者角度分析认为，下半年国债标售还是会根据市场情况、投资需求及发行人自己的判断，料还会是标准年期。