中国债市：央行表态推现券收益率全线回落，乐观情绪释放后仍需关注政策动向

路透上海6月26日 - 中国银行间债市周三现券收益率全线回落，央行关于流动性的最新表态令紧绷的市场情绪缓和，买盘明显转旺，除了期限在几个月的短券需求稍差外，各券种均表现强势。

交易员并指出，今日现券收益率在盘初的大幅跳水后，跌幅有所缩窄，显示乐观情绪在集中释放后，机构追涨心态仍相对谨慎，后市仍有待政策的进一步动向给出指引。

“早盘(收益率)大幅回落，后来稍微回来一点。可能早上大家乐观有点太过头了吧，看到央行的表态有点太激动了，像10年国开都到了4.15%，已经到前期的位置了，后来又回到4.20%附近。”上海一大型银行交易员称。

她指出，今日整体买盘不错，除利率债外，信用债收益率也同步大幅下行，与昨日相比跌幅有20－30个基点(bp)。

她并谈到，央行昨晚的表态，缓解了令机构对于资金面的紧张预期，尽管跨月的资金还比较紧缺，但隔夜资金供给已好很多。“反正央行说了，乖孩子我会管。”

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。[ID：nL3T0F12O6]

银行间市场周三隔夜及七天质押式回购利率 下行，而14天则小涨。央行昨日表态将维护货币市场稳定，不过截止目前非隔夜的一个月内期限资金供不应求，交易员指出，这体现机构对7月上旬前的资金面前景仍心存忌惮。

剩余期限约9.80年的国开行固息债130222券最新成交对应收益率 为4.23%，盘中低点触及4.15%，上日尾盘为4.2806%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 5.5468 7.2877

上日 5.8270 7.4369

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.5967/3.5322 国债参考率报价 3.8544/3.7689 金融债参考率报价 3.9544/3.8878 (完)

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