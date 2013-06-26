路透专访：中国工商银行愿做流动性稳定器，望政策面预期更清晰稳定--PDF版本****

以资产计全球第一大银行--中国工商银行 董事长姜建清表示，作为大银行的工行愿意在市场出现波动之际，发挥自身流动性实力雄厚的优势，起到稳定市场的作用。但希望将来政策的预期能更清晰更稳定，以利于该行更好更深刻地理解整个市场状况。

姜建清周二接受路透专访时表示，中国商业银行整体资产负债结构仍较传统，存贷比同国际横向比较处于低位，且在资产的分布上更偏重于支持实体经济。而未来，银行信贷对经济增长的贡献方式，必将由新增信贷投放拉动，向重视存量信贷结构调整及提高资金使用效率转变。

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