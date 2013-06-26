中国债市：利率互换延续跌势，央行表态维护市场稳定助益机构信心

路透北京6月26日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三延续跌势，短端跌幅更大一些。市场人士表示，央行表态维护市场稳定，助益市场信心；然基准资金价格水平仍高，推动IRS下跌后小幅回涨。

“早盘受央行通知的影响，（IRS）一年期下挺多的，后来回购利率开盘出来后，就有一些上升，资金绝对水平还是高。”北京一国有银行资深交易员称，“央行表态对市场信心稳定有作用，但资金面大家还是有担忧，拿不准。”

他进一步指出，从日内的成交情况看，市场对一年期3.7%以下的水平不认同，若不见资金利率的大幅波动，或在一个较宽的区间震荡。市场大幅波动时，交易一定要快进快出，仓位也一定要控制住。

七天回购基准IRS,一年期目前报在3.90%附近，盘中最低曾到过3.65%左右，上一交易日收在4.07%附近。

银行间市场周三隔夜及七天质押式回购利率 下行，而14天则小涨。央行昨日表态将维护货币市场稳定，不过截止目前非隔夜的一个月内期限资金供不应求，交易员指出，这体现机构对7月上旬前的资金面前景仍心存忌惮。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。分析师表示，央行表态向部分金融机构提供流动性支持的同时，也分析了问题并非流动性总量短缺，这有利于市场下一步的健康发展。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

今日 4.4470/4.5610 3.8530/3.9290 3.7360/3.8140 3.7100/3.8020 3.7463/3.9763

上日 4.7525/4.8625 4.0950/4.1688 3.8375/3.9125 3.8125/3.8963 3.8550/4.0750

-----------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.3055/-0.3015 -0.2420/-0.2398 -0.1015/-0.0985 -0.1025/-0.0943 -0.1087/-0.0987

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。