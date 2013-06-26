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市场报道 | 2013年 6月 26日 星期三 16:56 BJT

欧洲个股：渣打银行称有望实现全年获利预估

路透伦敦6月26日 - 渣打银行 周三表示，对分析师作出的全年营业利润预估感到合适，因其在主要市场亚洲、非洲和中东的成长有韧性。

渣打银行称，相较2013年第一季而言，第二季成长加速，并且集团获利料将录得大约两位数字的百分比增幅。

“这是在全球经济持续震荡之下的良好表现，”首席行政总裁冼伯德表示。(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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