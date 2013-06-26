路透基点：中国民生金融租赁贷款案完成，规模缩减至1.835亿美元--RLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，民生金融租赁股份有限公司首宗两年期境内定期贷款已完成，规模由原先的2亿美元缩减至1.835亿美元。

摩根士丹利为牵头行，有11家银行加入担任安排行。东亚银行、彰化银行、华南银行和台湾土地银行各承贷2,000万美元。台湾银行、中国信托商业银行、创兴银行、韩国产业银行、马来亚银行和台湾合作金库各承贷1,500万美元。大新银行承贷1,350万美元。

如先前报导，这项子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。承诺费为10个基点。

资金将作为营运资本。