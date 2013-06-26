路透基点：中国民生金融租赁贷款案完成，规模缩减至1.835亿美元--RLPC

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，民生金融租赁股份有限公司首宗两年期境内定期贷款已完成，规模由原先的2亿美元缩减至1.835亿美元。
摩根士丹利为牵头行，有11家银行加入担任安排行。东亚银行、彰化银行、华南银行和台湾土地银行各承贷2,000万美元。台湾银行、中国信托商业银行、创兴银行、韩国产业银行、马来亚银行和台湾合作金库各承贷1,500万美元。大新银行承贷1,350万美元。
如先前报导，这项子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。承诺费为10个基点。
资金将作为营运资本。
公司网站称,民生金融租赁股份有限公司成立于2008年,由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建.截至2012年6月,公司总资产超过700亿元人民币(114亿美元)。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 -- AAA 4/13-4/17 海通证券 投资集团 (每5年为一个计息周期，若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp) 银河证券 ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。