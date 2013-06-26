更新版 1-中国货币市场：主要回购利率下行，央行表态维稳但机构对资金前景仍忌惮

(新增收盘报价)
路透北京/上海6月26日 - 中国银行间市场周三隔夜及七天质押式回购利率 下行，而14天则小涨。央行昨日表态将维护货币市场稳定，不过截止目前非隔夜的一个月内期限资金供不应求，交易员指出，这体现机构对7月上旬前的资金面前景仍心存忌惮。
“非隔夜的，像七天、14天的很难借，基本借不到。央行的表态更多是稳定人心吧，不过大家还是偏谨慎一些，其实月底的问题应该不会很多，主要还是跨7月5日。”上海一银行交易员称。
据路透分析师测算，7月5日准备金补缴后，金融机构超额准备金约1.2万亿元人民币左右。
中国央行周二表示，近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持；将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。
对此中金公司发布报告称，银行间资金面通常在6月底和7月初呈现偏紧的状态，今年在资本流出和近期事态发展动摇市场信心等因素的叠加下，情况更趋复杂，因此较高的波动可能会持续。但正因为近期银行间利率已经飙升，央行更为宽松的立场，可能使得今年季节性因素所带来的流动性压力不像往年那么大。随着季节性因素的消退，银行间利率将在7月中旬以后回落。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,509.22亿元人民币，较上日8,565.40亿元减逾两成；其中隔夜品种成交4,383.65亿元，明显低于上日的6,935.39亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 5.5468 5.8270 -28.02 4,383.65
七天 7.2877 7.4369 -14.92 1,366.77
14天 7.3314 6.9448 +38.66 527.57
上海证交所质押式回购利率
其中:一天 5.4900 4.2050 +79.50
七天 8.0500 8.4500 -40.00
14天 7.0000 8.9450 -194.50
回购定盘利率
隔夜 5.6000 6.0000 -40.00
七天 7.2200 8.0000 -78.00
14天 7.1900 6.7700 +42.00
Shibor
隔夜 5.5530 5.7360 -18.30
七天 7.2010 7.6440 -44.30
三个月 5.5820 5.6410 -5.90
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(发稿 康熙泽/边竞；审校 曾祥进)