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货币新闻 | 2013年 6月 27日 星期四 09:22 BJT

中国公开市场：今日未进行任何操作，本周净投放250亿元

路透上海6月27日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周净投放250亿元人民币。

周二央行亦未在公开市场进行任何操作。

紧绷的银行间资金面上周陷入空前惨烈的境地，不过央行铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

本周二央行发出了将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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