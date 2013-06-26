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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 17:26 BJT

欧元债市：意大利六个月期国库券收益率创下2月以来新高

路透米兰6月26日 - 意大利周三标售短券，得标收益率(殖利率)跳增几乎一倍，因为美国将逐步收回刺激措施的预期继续打压债市。

意大利财政部标售80亿欧元六个月期国库券，收益率跳增至1.05%，为2月以来最高。上月标售时为0.54%。(完)

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