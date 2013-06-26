台湾经济指标预测--6月27日至8月20日

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 6月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/27 1700 重贴现率 第二季 1.875%* 1.875% * 7月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 0830 消费者物价 6月 -- +0.74%(年变动率) 指数(CPI) 7/5 1610 外汇存底 6月底 -- 4,066.16亿美元 * 7月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/8 1600 出口 6月 -- +0.9%(年变动率) * 7月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 4.19% 7/22 1600 外销订单 6月 -- -0.4%(年变动率) 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.07% *7/25 1610 M2年增率 6月 -- 4.32% *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。