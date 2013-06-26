版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:01 BJT

英国金融：央行金融政策委员会警告称全球利率存在突然上升的风险

路透伦敦6月26日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)周三表示：

* 金融稳定前景仍被疲弱的全球经济复苏和欧元区问题的乌云所笼罩。

* 若全球利率从当前仍处低位的水平突然上升，短期内风险可能成为现实。

* 央行将评估利率上升对借款人与金融机构会有何影响，9月前报告结果。

* 银行业者可以在2015年1月前将现金流动性缓冲降低至巴塞尔最低标准的80%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐