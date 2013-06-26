路透基点：银泰百货三年期贷款规模增至28亿港币--RLPC

台湾经济指标预测--4月5日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70%* -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0%* +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，银泰百货筹办的20亿港元(2.58亿美元)三年期分期偿还贷款规模已经扩充到相当于28亿港币(3.61亿美元)。
工银亚洲、汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行，各自承贷1亿美元、4亿港币和5,000万美元。
主办行彰化银行和第一银行各自承贷2,600万美元。中国信托商业银行亦担任主办行，承贷2,564万美元。
六家银行以安排行身份加入，分别是：永隆银行(承贷1.50亿港币)、兆丰国际商业银行(承贷1,794.8万美元)、合作金库(承贷1,300万美元)、台湾银行(1亿港币)、台湾企银(1亿港币)和土地银行(800万美元)。
签约日期计划为7月5日。
一如早先报道，此项贷款平均年期为2.85年。利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息(Hibor)加码230个基点。银行若承贷3亿港元，将可获得266个基点的综合收益和牵头行头衔；承贷2亿港元，获得261个基点的综合收益和主办行头衔；承贷1亿港元，可获257个基点和安排行头衔。
惠誉在6月25日确认银泰百货的BB评级。该公司公布2012年营收为39亿元人民币(6.35亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70%* -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0%* +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% *商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
路透台北4月5日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,306.5亿台币。 --央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币。 --ADCB Finance(Cayman)Ltd.发行30年期美元计价债，发行额为2.3亿美元。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)4,890.8亿台币： 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.50亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11