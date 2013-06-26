路透基点：银泰百货三年期贷款规模增至28亿港币--RLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，银泰百货筹办的20亿港元(2.58亿美元)三年期分期偿还贷款规模已经扩充到相当于28亿港币(3.61亿美元)。

工银亚洲、汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行，各自承贷1亿美元、4亿港币和5,000万美元。

主办行彰化银行和第一银行各自承贷2,600万美元。中国信托商业银行亦担任主办行，承贷2,564万美元。

六家银行以安排行身份加入，分别是：永隆银行(承贷1.50亿港币)、兆丰国际商业银行(承贷1,794.8万美元)、合作金库(承贷1,300万美元)、台湾银行(1亿港币)、台湾企银(1亿港币)和土地银行(800万美元)。

签约日期计划为7月5日。

一如早先报道，此项贷款平均年期为2.85年。利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息(Hibor)加码230个基点。银行若承贷3亿港元，将可获得266个基点的综合收益和牵头行头衔；承贷2亿港元，获得261个基点的综合收益和主办行头衔；承贷1亿港元，可获257个基点和安排行头衔。