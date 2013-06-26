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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:07 BJT

全球金市：现货金跌至2010年8月以来最低，因基金抛售

路透6月26日 - 现货金跌4.1%至每盎司1,223.59美元，为2010年8月以来最低，因基金抛售。(完)

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