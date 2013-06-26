更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳在既有区间，银行间提前回补积数因应季底效应

* 季底效应今明最明显
* 跨季资金供给减少
* 拆入需求热络
* 银行提前回补积数
(更新拆款数据及存单发行金额)
记者 詹静宜
路透台北6月26日 - 台湾银行间短率周三仍稳在既有区间。银行调度人士认为，因应季底半年报编制，多家行库不承作跨季拆款，并冲刺放款激励银行间拆入需求热络，市场担忧季底资金供需失衡的保守气氛依旧，推估季底效应最明显就在今、明两天，短率料在既有区间微幅向上波动。
银行资金交易员表示，市场倾向提早因应季底效应，银行间普遍提前回补积数，累计超额准备已降至负700亿台币，少数仍待回补积数的行库并不急着在月底回补剩下的积数，反倒计画下月初资金水位回到偏滥水准时再行回补，月底短率顶多区间高位略为上调，不致于影响月底资金调度。
“今天(季底效应)有比较明显，明天再紧一点，后天就差不多了,”一位资金拆入方银行交易员说。
一位跨季资金拆出银行指出，目前月内的短钱满坑满谷，只是跨季资金供给减少，今天也只有少数票券商有承作跨季拆款的需求，近期一周拆款主要成交利率落在0.43%，原先是0.41%。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为346亿台币，累计超额准备为负349亿，加计前期1%的超额准备为790亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.403%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.440%，上日收在0.380-0.430%。
**短票利率持平**
在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，因为落点的关系，周三发票量略有增加，尽管月底将至，大型行库仍有买票需求，去化不成问题，料月底前短票利率将持稳在既有区间。
银行业者亦称，月底多钱的话仍会买票，不过月底买票量能并不大。
票券交易员认为，目前市场资金情势并没有明显变化，月底资金不致于出现紧俏情况。
30天期短票利率仍以0.68-0.69%为主，与上日相同，极少数大型行库成交在0.70%。
台湾央行今日共发行659.5亿台币存单，若相较存单到期金额334亿，存单发行余额增325.5亿台币。
本周余日央行到期存单量落点为周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。
**RP利率变化不大**
债券市场附买回(RP)成交利率周三持于当前水准鲜有变化。市场人士指出，因应季底调整帐面需求，部分小型寿险及投信出现解钱及赎回，或以A基金取代B基金承作RP等资金部位挪移，令资金的调度稍感繁琐。不过大型寿险及投信资金充沛不受季底因素影响，令RP利率持平上日。
眼见季底资金水位高涨不退，部分承作利率在市场区间上端的证券商，已向客户预告下周7月开始将下调高端利率，以向中低端利率靠拢，适时反应资金宽松的现况。但本周初市场部分证券商已有一波向低端利率逼近的调整，料下周的利率降调不会普及各家券商。而票券商部分也暂无调降计划。
〞小型投信和寿险的季底因素比较明显，但其实金额不大。〞一位证券商交易员表示。
市场人士指出，寿险和投信整体资金水位未因季底来到而明显消退，银行端也同样呈现宽松，加上明日央行理监事会市场预期基本面一切如常，令市场对安然度过本周最后两个交易日的信心增强，疑虑减低。
另一大型票券商资金调度人士则说，季底资金宽松程度如常，令公司债RP利率低位0.60%接受度愈来愈高，不过要突破仍有一些阻力。下周将观察月初资金情势再决定是否测试下调。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完)
(集体采写 林妙容；; 审校 林高丽)