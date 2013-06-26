更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳在既有区间，银行间提前回补积数因应季底效应

* 季底效应今明最明显

* 跨季资金供给减少

* 拆入需求热络

* 银行提前回补积数 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 詹静宜

路透台北6月26日 - 台湾银行间短率周三仍稳在既有区间。银行调度人士认为，因应季底半年报编制，多家行库不承作跨季拆款，并冲刺放款激励银行间拆入需求热络，市场担忧季底资金供需失衡的保守气氛依旧，推估季底效应最明显就在今、明两天，短率料在既有区间微幅向上波动。

银行资金交易员表示，市场倾向提早因应季底效应，银行间普遍提前回补积数，累计超额准备已降至负700亿台币，少数仍待回补积数的行库并不急着在月底回补剩下的积数，反倒计画下月初资金水位回到偏滥水准时再行回补，月底短率顶多区间高位略为上调，不致于影响月底资金调度。

“今天(季底效应)有比较明显，明天再紧一点，后天就差不多了,”一位资金拆入方银行交易员说。

一位跨季资金拆出银行指出，目前月内的短钱满坑满谷，只是跨季资金供给减少，今天也只有少数票券商有承作跨季拆款的需求，近期一周拆款主要成交利率落在0.43%，原先是0.41%。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为346亿台币，累计超额准备为负349亿，加计前期1%的超额准备为790亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.403%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.440%，上日收在0.380-0.430%。

**短票利率持平**

在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，因为落点的关系，周三发票量略有增加，尽管月底将至，大型行库仍有买票需求，去化不成问题，料月底前短票利率将持稳在既有区间。

银行业者亦称，月底多钱的话仍会买票，不过月底买票量能并不大。

票券交易员认为，目前市场资金情势并没有明显变化，月底资金不致于出现紧俏情况。

30天期短票利率仍以0.68-0.69%为主，与上日相同，极少数大型行库成交在0.70%。

台湾央行今日共发行659.5亿台币存单，若相较存单到期金额334亿，存单发行余额增325.5亿台币。

本周余日央行到期存单量落点为周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。

**RP利率变化不大**

债券市场附买回(RP)成交利率周三持于当前水准鲜有变化。市场人士指出，因应季底调整帐面需求，部分小型寿险及投信出现解钱及赎回，或以A基金取代B基金承作RP等资金部位挪移，令资金的调度稍感繁琐。不过大型寿险及投信资金充沛不受季底因素影响，令RP利率持平上日。

眼见季底资金水位高涨不退，部分承作利率在市场区间上端的证券商，已向客户预告下周7月开始将下调高端利率，以向中低端利率靠拢，适时反应资金宽松的现况。但本周初市场部分证券商已有一波向低端利率逼近的调整，料下周的利率降调不会普及各家券商。而票券商部分也暂无调降计划。

〞小型投信和寿险的季底因素比较明显，但其实金额不大。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，寿险和投信整体资金水位未因季底来到而明显消退，银行端也同样呈现宽松，加上明日央行理监事会市场预期基本面一切如常，令市场对安然度过本周最后两个交易日的信心增强，疑虑减低。

另一大型票券商资金调度人士则说，季底资金宽松程度如常，令公司债RP利率低位0.60%接受度愈来愈高，不过要突破仍有一些阻力。下周将观察月初资金情势再决定是否测试下调。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。