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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:43 BJT

更新版-路透专访：日本公共退休金投资基金理事长称，日股存在上涨空间

三谷隆博说：“总会有人要求GPIF更加保守些，或更为激进些...在当前政府的治下，我感觉激进呼声更强一些。”

GPIF将其日本股市配比从6月初的11%上调至12%，将日本公债配比从67%下调至60%，这是该基金2001年组建以来最大的一次调整。

三谷隆博表示，其预计在日本央行购债的支持下，日本公债收益率将下降，并稳定下来。

“日本央行4月才开始购买。我感觉，随着央行在7月、8月和9月继续购买，收益率会小幅下降并稳定下来，”他表示。其讲话的背景是日本央行开始史无前例的资产购买行动后债市剧烈波动。

该行动拉低日圆汇价，并推动日本股市年内上涨了约20%。

三谷隆博预计，鉴于日本的贸易逆差，以及美国利率料随着美联储缩减量化宽松规模而上升，日圆走弱的趋势会持续下去。市场预计美联储将在今年稍晚开始缩减量化宽松。(完) (编译 隋芬/王洋; 审校 张涛)

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