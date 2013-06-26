更新版-路透专访：日本公共退休金投资基金理事长称，日股存在上涨空间

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
三谷隆博说：“总会有人要求GPIF更加保守些，或更为激进些...在当前政府的治下，我感觉激进呼声更强一些。”
GPIF将其日本股市配比从6月初的11%上调至12%，将日本公债配比从67%下调至60%，这是该基金2001年组建以来最大的一次调整。
三谷隆博表示，其预计在日本央行购债的支持下，日本公债收益率将下降，并稳定下来。
“日本央行4月才开始购买。我感觉，随着央行在7月、8月和9月继续购买，收益率会小幅下降并稳定下来，”他表示。其讲话的背景是日本央行开始史无前例的资产购买行动后债市剧烈波动。
该行动拉低日圆汇价，并推动日本股市年内上涨了约20%。
三谷隆博预计，鉴于日本的贸易逆差，以及美国利率料随着美联储缩减量化宽松规模而上升，日圆走弱的趋势会持续下去。市场预计美联储将在今年稍晚开始缩减量化宽松。(完) (编译 隋芬/王洋; 审校 张涛)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。