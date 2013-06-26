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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:17 BJT

中国经济：要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期--国务院

路透北京6月26日 - 中国国务院周三召开常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。

会议并要求，中国要继续做好房地产市场调控，促进房地产市场健康发展；同时抓好保障房的建设、分配和管理。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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