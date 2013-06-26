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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:21 BJT

印度卢比汇率：卢比跌破60关口并创纪录低点

路透孟买6月26日 - 印度卢比兑美元 周三跌至纪录低点，并跌破关键心理价位60卢比，随后卢比进一步走软至60.50，因为国内进口商有月末美元买需并且多数新兴亚币下跌。(完)

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