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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:39 BJT

希腊金融：将在8月份解除对银行股的卖空禁令--官员

路透雅典6月26日 - 证券监管当局官员周三表示，希腊将在8月份解除对银行股的卖空禁令。(完)

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