欧洲金融：意大利否认使用衍生品会给公共财政带来风险

报导称，当时意大利政府正试图通过向银行征收预付款项来改善政府收支，以满足严苛的欧元区成员国规定。

意大利财政部表示，有关该国在1999年借助类似合约来满足加入欧元区标准的猜测，是“无稽之谈”。

La Repubblica报导称，这些经重组衍生品合约的到期日在2017到2040年间。

意大利财政部称，衍生品合约用于对冲外汇和利率风险，类似的保险措施总会有成本。而引保护免受更高的亏损，这样的做法是合理的。

“衍生品的市值在特定时期...无论如何都不能当作是实际的损失。”意大利财政部表示。