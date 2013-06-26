欧洲金融：意大利否认使用衍生品会给公共财政带来风险

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
报导称，当时意大利政府正试图通过向银行征收预付款项来改善政府收支，以满足严苛的欧元区成员国规定。
意大利财政部表示，有关该国在1999年借助类似合约来满足加入欧元区标准的猜测，是“无稽之谈”。
La Repubblica报导称，这些经重组衍生品合约的到期日在2017到2040年间。
意大利财政部称，衍生品合约用于对冲外汇和利率风险，类似的保险措施总会有成本。而引保护免受更高的亏损，这样的做法是合理的。
“衍生品的市值在特定时期...无论如何都不能当作是实际的损失。”意大利财政部表示。
不过，该国政府曾在2012年3月承认，曾向美国投资银行摩根士丹利支付25.7亿欧元，以了结始于1994年的衍生品合约。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。