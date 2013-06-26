重温稿-中国经济：要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期--国务院

路透北京6月26日 - 中国国务院周三召开常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。

中国政府网刊登国务院会议新闻稿并表示，中国要继续做好房地产市场调控，促进房地产市场健康发展；同时加快棚户区改造，抓好其他保障房的建设、分配和管理。

“要坚持稳中有进、稳中有为，积极采取既稳增长、又调结构，既利当前、又利长远，一举多得的有效措施，着力扩大内需。”国务院指出。

6月以来中国流动性困局不断升级，并波及股市.6月以来中国A股已累计大挫逾15%。为安抚市场恐慌情绪，中国央行本周二已发出将维护货币市场稳定的清晰讯号，称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具(SLO)及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，保持货币市场稳定。

稍早数据显示，汇丰中国6月制造业PMI初值创九个月低位，市场预期二季度经济增速恐有所放缓。