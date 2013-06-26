国际油市：亚洲石脑油价格约一周来首度上涨，汽油裂解价差下跌

路透新加坡6月26日 - 亚洲石脑油价格与裂解价差周三分别来到每吨856.25美元和95.75美元的两个交易日高位，且石脑油价格为约一周来首次上涨，因受近期需求支撑。

韩国Lotte Chemical买入约5吨公开规格的石脑油，交付期为8月上半月，运抵丽水，成本加运费价格较日本报价每吨升水约2美元。

Lotte Chemical此番出手，与6月21日购买的25,000吨支付的升水基本类似，当时购入石脑油交付期也是8月上半月。

不过，由于欧洲石脑油流向东方，市场担心稳定的市场或开始下降。

印度7月石脑油出口预计将会高于6月水准。但印度6月出口量66万吨，不及最初预估的75万吨。

印度BPCL售出35,000吨从Kochi运至Socar的石脑油，船期为7月21-24日，离岸价价格较中东报价升水约27美元/吨。

亚洲汽油裂解价差下滑5%，触及四日低点，报每桶12.05美元，因围绕供给紧张的担忧消除。

越南Petrolimex预计将不会买透过季度合约买入汽油，因该公司可能更加偏好用零星的现货船货来补充需求。

不过，印尼需求依旧强劲，因该国为7月的斋月做准备。

官方数据显示，截至6月22日当周，日本汽油库存减少74,000千升，报216万千升。

道达尔向伊藤忠商事售出一船石脑油，交付期为8月下半月，价格为每吨853美元。(完)

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