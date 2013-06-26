表格：美国第一季GDP环比年率终值为增长1.8%，不及预估的成长2.4%

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透6月26日 - 美国商务部周三公布:
* 美国第一季GDP终值为成长1.8%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.4%
* 第一季最终销售成长1.2%，为2011年第一季以来最小增幅
* 第一季个人消费支出(PCE)物价指数上升1.0%(预估为上升1.0%)，前值为上升1.0%
* 第一季核心PCE物价指数上升1.3%(预估为上升1.3%)，前值为上升1.3%
* 第一季消费者支出增长2.6%(前值为增长3.4%)；耐久财增长7.6%(前值为增长8.2%)
* 第一季企业投资增长0.4%(前值为增长2.2%)
* 第一季PCE物价指数较上年同期上升1.2%(前值为上升1.2%)，核心PCE同比上升1.3%(前值为上升1.3%)
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第一季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第一季终值 第一季初值 第四季 2012年
实质GDP环比年率 1.8 2.4 0.4 2.2
国内产品最终销售 1.2 1.8 1.9 2.1
个人消费支出(PCE)物价指数 1.0 1.0 1.6 1.8
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.0 1.7
GDP隐性平减指数 1.3 1.2 1.0 1.8
消费者支出 2.6 3.4 1.8 1.9
耐久财(耐用品) 7.6 8.2 13.6 7.8
非耐久财 2.8 2.2 0.1 0.9
服务业 1.7 3.1 0.6 1.2
企业投资 0.4 2.2 13.2 8.0
房屋投资 14.0 12.1 17.6 12.1
出口 -1.1 0.8 -2.8 3.4
进口 -0.4 1.9 -4.2 2.4
政府采购 -4.8 -4.9 -7.0 -1.7(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。