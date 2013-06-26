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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 20:40 BJT

表格：美国第一季企业获利修正值为减少1.1%,路透调查为减少1.7%

路透6月26日 - 美国商务部经济分析局周三公布,美国第一季企业获利修正值为减少1.1%,路透调查为减少1.7%。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2013年 2012年 2012年

第一季 前值 第四季 全年

来自现行生产 -1.4 -2.2 2.3 6.8

企业所得税 -2.3 -3.0 -1.0 18.5

税后获利 -1.1 -1.9 3.3 3.7 (完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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