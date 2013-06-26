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亚洲 | 2013年 6月 26日 星期三 21:07 BJT

亚洲橡胶：6月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 225.0 52 225.0 6

* 8月 225.9 109 226.7 31

* 9月 225.2 107 226.3 45

* 10月 225.0 343 226.2 56

* 11月 226.4 3839 228.2 726

* 12月 227.2 6606 229.0 1531

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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