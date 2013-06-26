伦敦金1500定盘价为每盎司1,236.25 美元，1030定盘价为1,229.00美元

《汇市简讯》新西兰元/日圆后市依然偏空

0117GMT * 两种货币在过去24小时的趋势分歧，将新西兰元/日圆推至11月17日以来低点76.90 * 目前较周五收盘78.02下跌将近1.5% * 风险偏好减弱促使资金流出新西兰元流入日圆 * 整体交易基调看来仍旧预示该交叉汇率走低 * 技术位图表： http://reut.rs/2o0A9uW * 若跌破76.90，将下看11月15日所及低点76.67，最新报77.25/35 (完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)