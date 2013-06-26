伦敦金1500定盘价为每盎司1,236.25 美元，1030定盘价为1,229.00美元

日本债市：央行将一至三年期公债购买规模降至2,800亿日圆
路透东京4月5日 - 日本央行周三在购债操作中削减对一至三年期日本公债的购买规模，共买入2,800亿日圆(25.3亿美元)这些天期的公债，规模创近三年来最低，之前几周均为买入3,000亿日圆。
路透东京4月5日 - 日本央行周三在购债操作中削减对一至三年期日本公债的购买规模，共买入2,800亿日圆(25.3亿美元)这些天期的公债，规模创近三年来最低，之前几周均为买入3,000亿日圆。
0117GMT * 两种货币在过去24小时的趋势分歧，将新西兰元/日圆推至11月17日以来低点76.90 * 目前较周五收盘78.02下跌将近1.5% * 风险偏好减弱促使资金流出新西兰元流入日圆 * 整体交易基调看来仍旧预示该交叉汇率走低 * 技术位图表： http://reut.rs/2o0A9uW * 若跌破76.90，将下看11月15日所及低点76.67，最新报77.25/35 (完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透北京4月5日 - 中国河北报业集团旗下河北新闻网周二晚间报导称，河北省委书记赵克志及省委副书记许勤近日在雄安新区调研时称，将统筹雄安新区周边的规划、土地管控；严控房地产炒作，确保市场平稳有序。