表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.484%，投标倍数为2.45

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
路透6月26日 - 路透华盛顿6月26日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.484% 中值 1.429% 低值 1.372% 价格/得标 价格 99.476843 高值得标比率 61.53% 投标倍数 2.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,000,400 总投标 85,667,670,700 竞争性投标得标 34,953,989,700 非竞争性投标得标 36,010,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 58,625,000,000 初级市场交易商得标 15,188,885,000 直接投标 6,665,500,000 直接投标得标 1,243,500,000 间接投标 20,331,160,000 间接投标得标 18,521,604,700 发行细节 发行日 2013/07/01 到期日 2018/06/30 CUSIP码 912828VK3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。