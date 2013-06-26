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货币新闻 | 2013年 6月 27日 星期四 01:06 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.484%，投标倍数为2.45

路透6月26日 - 路透华盛顿6月26日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.484% 中值 1.429% 低值 1.372% 价格/得标 价格 99.476843 高值得标比率 61.53% 投标倍数 2.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,000,400 总投标 85,667,670,700 竞争性投标得标 34,953,989,700 非竞争性投标得标 36,010,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 58,625,000,000 初级市场交易商得标 15,188,885,000 直接投标 6,665,500,000 直接投标得标 1,243,500,000 间接投标 20,331,160,000 间接投标得标 18,521,604,700 发行细节 发行日 2013/07/01 到期日 2018/06/30 CUSIP码 912828VK3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)

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