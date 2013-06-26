欧洲股市：连升第二天，央行官员讲话缓解市场紧张情绪

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数涨1.7%
* 录得4月来最大两天连涨
* 央行官员讲话令人释怀，燃点股市反弹
* Euro STOXX 50指数劲涨2.3%
路透伦敦6月26日 - 欧洲股市周三大涨，过去两日录得4月来最大两天涨幅，因央行官员的言论令人安慰，缓和对全球主要央行将马上收紧货币政策的忧虑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.7%，报1,149.71点，在上日上升1.5%后延续涨势，且从过去一个月的跌势中反弹，当时担忧美国将缩减刺激计划及担心中国陷入流动性紧缩危机。
中国央行承诺将防止流动性紧张情况持续，重燃投资人在欧洲股市开盘时的买兴。这人气进一步得到提振，因欧洲央行官员称，撤出异常宽松政策为时尚早。
投资人纷纷买入和全球金融市场体质息息相关的板块，如欧洲银行股 和保险股 ，分别上扬2.2%和2.1%，投资者也买入一些在过去一个月股价跌幅最大的板块，例如医疗保健股 及公用事业股 。
欧元区Euro STOXX 50指数 收涨2.3%，报2,602.81点。
英国富时100指数 收高1.04%，报6,165.48点。德国股市DAX指数 大涨1.66%，报7,940.99点。法国股市CAC 40指数 收高2.09%，报3,726.04点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。