全球金市：金价大跌近4%触及近三年低位，避险吸引力下降

* 金价和银价触及2010年8月来最低

* 最大实货黄金基金的黄金持仓量降幅为两个月来最大

路透纽约/伦敦6月26日 - 金价周三下挫约4%，跌至近三年低位，因股市上涨进一步削弱黄金作为经济不确定对冲工具的吸引力。

白银劲跌约5%，铂金系金属（PGMs）也大幅下滑。

金价下跌，尽管在美国政府将首季经济增幅下修后，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很早开始缩减刺激计划的忧虑缓和。

现货金 重挫至每盎司1,223.54美元，此为2010年8月来最低位。1717 GMT，报每盎司1,230.31美元，跌3.6%。

美国8月期金 下挫45.10美元，收报每盎司1,230美元。初步路透数据显示，成交量接近300,000口，30日均值为211,000口。

金价在今年迄今下跌超过25%，第二季下跌大约23%，为路透从1968年开始追踪金价来最大季度跌幅。

美国股市上涨，连升第二日，因寄望弱于预期的GDP美国数据可能促使美联储将押后缩减刺激计划。刺激计划是推动金价近年上涨的关键因素。

白银下跌至2010年8月来最低位18.39美元。现货银 急跌4.5%，报每盎司18.71美元。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 减少16.23吨，为逾两个月来最大单日跌幅，这令基金今年的黄金持有量总计减少381吨。

印度需求今季可能减少，因政府限制黄金进口，也进一步打压黄金。

分析师表示，担忧中国流动性紧缩也打压实货黄金需求。

现货铂金 劲跌3.5%，报每盎司1,302.74美元。现货钯金 重挫4.7%，报每盎司631.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1230.00 -45.10 -3.5% -26.6% COMEX白银期货 18.710 -0.008 -4.3% -38.1% COMEX铂金期货 1305.30 -45.20 -3.4% -15.2% COMEX钯金期货 633.60 -35.20 -5.3% -9.9% 现货金 1230.31 -46.43 -3.6% -26.5% 现货银 18.71 -0.87 -4.4% -38.3% 现货铂金 1302.74 -47.26 -3.5% -15.3% 现货钯金 631.72 -31.02 -4.7% -10.0%(完)