加拿大股市：下跌，Verizon拟进军加拿大市场打压电信股且金矿股大跌

路透多伦多6月26日 - 加拿大主要指数周三下跌，因有报导称美国电信业巨擘Verizon Communications Inc 正寻求进入加拿大市场，令加拿大电信股受创，且金价急跌使金矿股劲挫。

电信股和金矿股下跌盖过金融股上涨的影响，此前美国数据扶助缓和投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减经济刺激计划的忧虑。

美国首季GDP终值在初值的基础上被下修，因消费者支出温和，企业投资疲弱及出口下降。

报导称，Verizon出价收购加拿大新创公司的Wind Mobile，同时还在和另一家新创公司obilicity进行磋商，消息拖累加拿大电信股急跌5.4%。

“Verizon是电信业巨头，”Lorne Steinberg Wealth Management总裁Lorne Steinberg说，“这将对加拿大电信业带来很大的负面影响。”

Steinberg又表示，Verizon的规模，比目前主导加拿大电信市场的BCE Inc 、Telus Corp 和罗渣士(Rogers Communications Inc) 中任何一家都要大得多。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌53.52点，或0.45%，报11,951.90点。