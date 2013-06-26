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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     6月24日当周
        
 6月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2300     韩国经常帐收支(亿美元)                             5月             --       盈余48
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周             --    卖超4,025
          外资投资日本股票(亿日圆)                          前周             --       卖超36
 
 6月27日(四)                                                                                
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2300     韩国工业生产(较上年同期)                           5月          +0.8%        +1.7%
                    (较上月)                                              +0.9%        +0.8%
             服务业产出(较上月)                              5月             --        +0.2%
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                      6月             --         51.5
 2330     日本所有家庭支出(较上年同期)                       5月          +1.4%        +1.5%
                        (较上月)                                          +1.5%        -4.6%
 2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年             5月           持平        -0.4%
          同期)                                                                  
          日本全国CPI(较上年同期)                                            --        -0.7%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                    6月         ＋0.2%        +0.1%
          日本东京地区CPI(较上年同期)                                        --        -0.2%
 2330     日本求才求职比                                     5月           0.90         0.89
          日本失业率                                         5月           4.0%         4.1%
 2350     日本工业生产(较上月)                           5月初值          +0.2%        +0.9%
          日本工业生产一个月预估                             5月             --         持平
          日本工业生产两个月预估                             5月             --        -1.4%
 2350     日本零售销售(较上年同期)                           5月            持         -0.1%
                                                                  平             
      
 6月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                          5月              --        +2.0%
 0500     日本房屋开工(较上年同期)                          5月           +6.2%        +5.8%
      
 6月30日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                6月            +0.1%          持平
                               (较上年同期)                              +1.2%         +1.0%
 2350      日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季              正3           负8
               央行短观大型非制造业景气判断指                             正11           正6
           数                                                                   
               央行短观小型制造业景气判断指数                             负13          负19
               央行短观小型非制造业景气判断指                              负6           负8
           数                                                                   
               央行短观大型企业资本支出                                  +2.9%         -2.0%
               央行短观小型企业资本支出                                  -8.2%        -12.1%
 
    7月1日当周
              
 7月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业PMI                       6月               --          51.1
 0000      韩国出口(较上年同期)                           6月            -2.1%         +3.2%
               进口(较上年同期)                                          -1.2%         -4.6%
               贸易收支(亿美元)                                             --      顺差59.2
                                                                                
 
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0130      日本加班工资                                   5月               --          +0.4
  
    7月3日(三)
    
    暂无重要经济数据。
    
    7月4日(四)

    暂无重要经济数据。 (完)

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