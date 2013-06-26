日韩经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月24日当周 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余48 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,025 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 卖超36 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 +0.8% +1.7% (较上月) +0.9% +0.8% 服务业产出(较上月) 5月 -- +0.2% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 51.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 +1.4% +1.5% (较上月) +1.5% -4.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 5月 持平 -0.4% 同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 ＋0.2% +0.1% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- -0.2% 2330 日本求才求职比 5月 0.90 0.89 日本失业率 5月 4.0% 4.1% 2350 日本工业生产(较上月) 5月初值 +0.2% +0.9% 日本工业生产一个月预估 5月 -- 持平 日本工业生产两个月预估 5月 -- -1.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 持 -0.1% 平 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +2.0% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 5月 +6.2% +5.8% 6月30日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.0% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正3 负8 央行短观大型非制造业景气判断指 正11 正6 数 央行短观小型制造业景气判断指数 负13 负19 央行短观小型非制造业景气判断指 负6 负8 数 央行短观大型企业资本支出 +2.9% -2.0% 央行短观小型企业资本支出 -8.2% -12.1% 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 6月 -2.1% +3.2% 进口(较上年同期) -1.2% -4.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.2 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 5月 -- +0.4 7月3日(三) 暂无重要经济数据。 7月4日(四) 暂无重要经济数据。 (完)