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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--6月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月26日(三)

2350 - 一周资本流动数据

6月27日(四)

0120 - 三个月期贴现公债标售

0130 - 两年期政府公债标售

2313 - 6月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 5月全国消费者物价指数(CPI)、东京6月CPI、5月失业率、5月家庭支出

2350 - 5月工业产出、5月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张荻)

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