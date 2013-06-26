《日本重要政经日程》--6月27日

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月26日(三)
2350 - 一周资本流动数据
6月27日(四)
0120 - 三个月期贴现公债标售
0130 - 两年期政府公债标售
2313 - 6月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 5月全国消费者物价指数(CPI)、东京6月CPI、5月失业率、5月家庭支出
2350 - 5月工业产出、5月零售销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。