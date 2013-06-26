《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.21 +2.11 +3.90 1981508 搜狐 59.94 +0.92 +1.56 691574 网易 58.91 +1.93 +3.39 699058 百度 93.72 +2.63 +2.89 3233695 亚信科技 11.49 +0.06 +0.52 182996 台湾 台湾积体 17.64 +0.11 +0.63 1162951 电路 联电 2.18 +0.08 +3.81 1693390 日月光 4.04 +0.03 +0.75 172229 硅品精密 6.16 +0.16 +2.67 574308 和信超媒 0.95 -0.02 -2.05 41605 体 友达 3.36 -0.04 -1.18 128299 中华电信 31.69 -0.23 -0.72 49993 台湾国际 35.46 +0.51 +1.46 1031140 航电 香港 中国移动 49.89 +0.69 +1.40 194396 中国联通 13.03 +0.17 +1.32 149312 中国电信 47.79 +0.77 +1.64 19972 中芯国际 3.64 +0.07 +1.96 42898 电讯盈科 4.56 +0.11 +2.47 9283 (完)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。