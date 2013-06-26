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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘
 价：
                                                 
 公司名     股票代码    收盘价  涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                 
 中国
 新浪                   56.21   +2.11   +3.90    1981508
 搜狐                   59.94   +0.92   +1.56    691574
 网易                   58.91   +1.93   +3.39    699058
 百度                   93.72   +2.63   +2.89    3233695
 亚信科技               11.49   +0.06   +0.52    182996
                                                 
 台湾
 台湾积体               17.64   +0.11   +0.63    1162951
 电路                                            
 联电                   2.18    +0.08   +3.81    1693390
 日月光                 4.04    +0.03   +0.75    172229
 硅品精密               6.16    +0.16   +2.67    574308
 和信超媒               0.95    -0.02   -2.05    41605
 体                                              
 友达                   3.36    -0.04   -1.18    128299
 中华电信               31.69   -0.23   -0.72    49993
 台湾国际               35.46   +0.51   +1.46    1031140
 航电                                            
                                                 
 香港
 中国移动               49.89   +0.69   +1.40    194396
 中国联通               13.03   +0.17   +1.32    149312
 中国电信               47.79   +0.77   +1.64    19972
 中芯国际               3.64    +0.07   +1.96    42898
 电讯盈科               4.56    +0.11   +2.47    9283
 
(完)

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