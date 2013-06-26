澳新经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月24日当周 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 40.5 38 出口(亿新西兰元） 44.5 39.5 贸易收支(亿新西兰元) 顺差4 顺差1.57 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 逆差5.2 逆差6.9 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 6月 -- 41.8% 企业自身活动指数 -- 34.3% 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +18.5% 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 -- +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 5月 -- +0.4% 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- +0.2% 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 2.75% 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 -- +0.2% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 5月 -- 顺差0.28 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 7月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -- +9.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% (完)