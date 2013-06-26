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债券 | 2013年 6月 27日 星期四 06:40 BJT

拉美汇市：拉美货币上涨，经济数据缓和对美国宽松政策的疑虑

路透里约热内卢6月26日 - 拉美货币周三持坚，因数据显示美国第一季经济仅温和成长，缓和了有关美国联邦储备理事会(FED)可能会很快收回刺激举措的疑虑。美联储的经济刺激计划多年来支撑了投资人对新兴市场资产的胃纳。

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.8%，逊于预估，助燃投资人对全球股市及新兴市场资产的需求。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.6%至2.1985，连续第四日上涨，在一周内首度突破2.2水平。

巴西央行周二宣布从7月1日起取消银行业者做空美元部位的准备金要求，此为央行为减少资本控制并支撑雷亚尔所采取的又一举措。但分析师表示，这项措施对雷亚尔的影响有限。

墨西哥披索兑美元 上涨0.3%至13.2075，上日收高0.6%。(完)

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