更新版-纽约汇市：欧元兑美元跌至三周低点，受欧洲央行利率前景拖累

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3011 1.3084 -0.56 -1.39 1.3194 美元/日圆 97.72 97.80 -0.08 +12.66 86.74 欧元/日圆 127.14 127.96 -0.64 +11.09 114.45 美元/瑞郎 0.9428 0.9379 +0.52 +2.98 0.9155 英镑/美元 1.5313 1.5422 -0.71 -5.77 1.6251 美元/加元 1.0467 1.0511 -0.42 +5.50 0.9921 澳元/美元 0.9276 0.9258 +0.19 -10.75 1.0393 欧元/瑞郎 1.2269 1.2274 -0.04 +1.61 1.2075 欧元/英镑 0.8495 0.8480 +0.18 +4.70 0.8114 新西兰元/美元 0.7787 0.7739 +0.62 -5.99 0.8283 美元/挪威克朗 6.1070 6.0870 +0.33 +9.78 5.5630 欧元/挪威克朗 7.9462 7.9669 -0.26 +8.25 7.3403 美元/瑞典克朗 6.7501 6.7135 +0.55 +3.87 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7851 8.7807 +0.05 +2.42 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。