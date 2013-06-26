更新版-纽约汇市：欧元兑美元跌至三周低点，受欧洲央行利率前景拖累

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院

路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。