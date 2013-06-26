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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 07:05 BJT

更新版-纽约汇市：欧元兑美元跌至三周低点，受欧洲央行利率前景拖累

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3011     1.3084      -0.56      -1.39     1.3194
 美元/日圆                         97.72      97.80      -0.08     +12.66      86.74
 欧元/日圆                        127.14     127.96      -0.64     +11.09     114.45
 美元/瑞郎                        0.9428     0.9379      +0.52      +2.98     0.9155
 英镑/美元                        1.5313     1.5422      -0.71      -5.77     1.6251
 美元/加元                        1.0467     1.0511      -0.42      +5.50     0.9921
 澳元/美元                        0.9276     0.9258      +0.19     -10.75     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2269     1.2274      -0.04      +1.61     1.2075
 欧元/英镑                        0.8495     0.8480      +0.18      +4.70     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7787     0.7739      +0.62      -5.99     0.8283
 美元/挪威克朗                    6.1070     6.0870      +0.33      +9.78     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.9462     7.9669      -0.26      +8.25     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.7501     6.7135      +0.55      +3.87     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7851     8.7807      +0.05      +2.42     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)

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