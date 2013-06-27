《综述》里奇蒙联储银行总裁称美联储与外界的沟通渡过“艰难”时刻

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则表达了不同的看法。他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，市场反应“比我个人预料的要大”，此言进一步强调了他周一的言论。当时他指出，市场认为美联储收紧政策的倾向变得更强烈，这种看法是错误的。
两位官员今年都没有决定货币政策的投票权。
有人批评贝南克这样释放讯息让投资者感到混乱，投资者拒绝相信缩减购债规模和收紧货币政策之间是有区别的，尽管他特意说明，在购债行动结束后很长一段时间，利率仍将保持在近零水准。
10年期美国公债收益率 在周三纽约尾盘飙升至2.55%，5月初的水准约在1.65%。该收益率的两次跳涨分别发生在5月22日贝南克初次谈及在未来几次会议上将削减购债规模，以及周三他在记者会上发表讲话之后。
拉克尔承认确实存在一些问题，但他表示，贝南克在阐述决策者对未来政策走向看法时“做得很棒”。
“过去几个月对于美联储的沟通工作来说，是一段艰难时期，”拉克尔说。“这一次我们必须自己去解决新的沟通难题。我认为我们达到了希望的目标。”(完)
(编译 朱晓军/郑茵 审校 王丽鑫/许娜)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f