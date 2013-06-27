《综述》里奇蒙联储银行总裁称美联储与外界的沟通渡过“艰难”时刻

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则表达了不同的看法。他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，市场反应“比我个人预料的要大”，此言进一步强调了他周一的言论。当时他指出，市场认为美联储收紧政策的倾向变得更强烈，这种看法是错误的。

两位官员今年都没有决定货币政策的投票权。

有人批评贝南克这样释放讯息让投资者感到混乱，投资者拒绝相信缩减购债规模和收紧货币政策之间是有区别的，尽管他特意说明，在购债行动结束后很长一段时间，利率仍将保持在近零水准。

10年期美国公债收益率 在周三纽约尾盘飙升至2.55%，5月初的水准约在1.65%。该收益率的两次跳涨分别发生在5月22日贝南克初次谈及在未来几次会议上将削减购债规模，以及周三他在记者会上发表讲话之后。

拉克尔承认确实存在一些问题，但他表示，贝南克在阐述决策者对未来政策走向看法时“做得很棒”。

“过去几个月对于美联储的沟通工作来说，是一段艰难时期，”拉克尔说。“这一次我们必须自己去解决新的沟通难题。我认为我们达到了希望的目标。”(完)