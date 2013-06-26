新西兰经济：央行认真考虑以宏观审慎工具缓和房价涨势--央行副总裁

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
他重申新西兰央行对房地产市场泡沫化的忧心，并称央行考虑采取正在研议中的宏观审慎工具。
这些政策工具包括贷款与价值比率(LVR)、资本缓冲、增加银行储备。这些举措都有可能在加息之前实施。
“LVR是遏制当前房市强劲需求的最有效工具，同时还能降低银行资产负债表风险。”他说。
“虽然我们认为LVR限令可以降低楼市系统性风险，但那并不是万灵丹。”
他说，LVR可能导致信贷管道受限，但长期而言可使房价让人更负担得起。”(完)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。