新西兰经济：央行认真考虑以宏观审慎工具缓和房价涨势--央行副总裁

他重申新西兰央行对房地产市场泡沫化的忧心，并称央行考虑采取正在研议中的宏观审慎工具。

这些政策工具包括贷款与价值比率(LVR)、资本缓冲、增加银行储备。这些举措都有可能在加息之前实施。

“LVR是遏制当前房市强劲需求的最有效工具，同时还能降低银行资产负债表风险。”他说。

“虽然我们认为LVR限令可以降低楼市系统性风险，但那并不是万灵丹。”