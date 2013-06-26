澳洲政治：陆克文和鲍文即将分别宣誓就任澳洲总理和国库部长

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
路透堪培拉6月27日 - 澳洲总督昆廷·布赖斯(Quentin Bryce)办公室周四宣布，陆克文将于本地时间周四上午0930(周三2330GMT)宣誓就任澳洲总理，鲍文(Chris Bowen)将宣誓就任国库部长。
陆克文在周三的党魁选举中击败吉拉德，重新夺回总理一职，不过还有不到三个月澳洲即将迎来大选，而其所在的工党在民意调查中表现不振。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。