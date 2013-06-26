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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 07:17 BJT

澳洲政治：陆克文和鲍文即将分别宣誓就任澳洲总理和国库部长

路透堪培拉6月27日 - 澳洲总督昆廷·布赖斯(Quentin Bryce)办公室周四宣布，陆克文将于本地时间周四上午0930(周三2330GMT)宣誓就任澳洲总理，鲍文(Chris Bowen)将宣誓就任国库部长。

陆克文在周三的党魁选举中击败吉拉德，重新夺回总理一职，不过还有不到三个月澳洲即将迎来大选，而其所在的工党在民意调查中表现不振。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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