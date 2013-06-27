更正-全球金市：技术分析师称金价可能进一步下滑

(更正:内文第五段中的“至纪录高位1,154美元那波涨势的61.8%回档位”译文有误，更正为“至纪录高位那波涨势的61.8%回档位1,154美元”)

* 分析师称金价可能进一步下滑

* 金价将创最大季度跌幅

路透伦敦6月26日 - 黄金价格今年迄今已下跌26%，但还可能继续走低。图表分析显示，金价最近的下跌反映了继续走低的可能。

现货金 周三跌至近三年来最低，报每盎司1,223.54美元，可能录得创纪录的最大季度跌幅。

自4月里仅两天暴跌就逾200美元以来，金价的技术面一直疲软，当时在暴跌开始前，略高于1,520美元的长期支撑位失守--也是2011年9月和12月、2012年5月的低点区域。

由于短期支撑位料将支撑乏力，金价可能下跌至每盎司1,155美元区域，即2010年7月低点，同时也是金价从2008年低点至2011年9月历史高点1,920.30美元一波涨势的关键回档位。

“从略低于700美元的2008年低位至纪录高位那波涨势的61.8%回档位1,154美元，是我目前的目标位，”Forextrading.TV的首席技术策略师Nicole Elliott说。

分析师表示，金价可能在触及1,150美元支撑区域后展开盘整，尤其是因为市场似乎已经超卖。金价的14日相对强弱指标(RSI)目前在24.4，该指标低于30表明抛售可能过度。

ScotiaMocatta的技术分析师认为，目前而言，金价RSI再创年内新低的可能性不大，表明金价还会进一步下跌。

在触及1,155美元之前，金价可能在2010年1月高点1,161.50美元处获得暂时支撑。

独立技术分析师Cliff Green认为，如该区域失守，长期升势的1,100美元支撑位将发挥作用。(完)

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