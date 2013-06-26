金砖国家：6月26日股汇市收盘纵览

路透6月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升报901.98点。

中国股市：沪综指收盘微跌0.4%，市场对流动性及基本面走向仍有疑虑。

香港股市：恒生指数收高2.4%创近六个月来最大涨幅，中资银行股走高。

中国汇市：人民币小幅收跌，政策性购汇需求推动其月底前平稳走弱。

========================================================================================

印度股市：下跌，因印度卢比跌至纪录低位后，塔塔汽车等蓝筹股走低，使得人们愈发担心外资可能会进一步流出，并降低印度央行降息机率。指标BSE指数 跌0.41%，或77.03点，收报18,552.12点，接近周一所及两个月收盘低位。NSE指数 跌0.36%，或20.40点，收报5,588.70点，位于重要心理关口5,600点之下。

印度汇市：印度卢比兑美元 突破60至纪录低位，使得拥有有限外汇储备的该国更容易受到冲击，且更难收窄处于纪录高位的经常帐赤字。卢比兑美元盘中一度跌至纪录低位60.76，刷新6月20日所及前一纪录低位59.9850。汇价收报60.7150/7250，周二收报59.66/67。

========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,264.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 升2.02%至685.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.44%，报32.9550卢布，卢布兑欧元 涨0.46%，至42.8400卢布。

========================================================================================

巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收涨0.59%，报47,171.98点，稍早曾跳涨逾1.5%。

拉美汇市：拉美货币上涨，经济数据缓和对美国宽松政策的疑虑。

========================================================================================

南非股市：第二天稳步上扬，追随全球主要股市因良好美国数据引发的涨势，但金价重挫拖累金矿股跌至12年低位。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.14%至34,577.97点。综合指数 收高1.2%，报38,946.07点。