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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 07:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第15日，大西洋航线船运活动活跃

路透6月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第15日扬升，因大西洋航线船运活动保持强劲。

波罗的海乾散货运价指数 上涨35点或3.21%，至1,125点的年内新高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升102点或5.21%至2,061点，为去年12月以来高位。日均获利跳增7.84%或1,010美元，至今年新高13,891美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点或1.77%，至976点。日均获利上升135美元至7,759美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。（完） (编译 徐文焰；审校 白云)

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